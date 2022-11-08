دوليات

السلطات الأمريكية تحذر من تداعيات إعصار نيكول

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – حذرت السلطات الأمريكية من تداعيات إعصار نيكول الذي يقترب من الساحل الشرقي لولاية فلوريدا متوقعة أن تكون الرياح شديدة جدا عند وصولها الى اليابسة غدا.
وأفادت شبكة «سي. إن. إن» أن الأمطار والرياح القوية والفيضانات الساحلية قد تبدأ على طول الساحل الشرقي لفلوريدا في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع قرب الإعصار خاصة في الليل.
ولاتزال التحذيرات من العواصف المدارية سارية المفعول بالنسبة لبقية الساحل الشرقي لفلوريدا لاسيما شمال مدينة ميامي وكذلك ساحل جنوب ولاية جورجيا مما يشير إلى احتمالية عالية لتأثيرات العواصف الاستوائية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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