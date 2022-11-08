«الصحة»: تخصصات طبية جديدة لخدمة فئة طريحي الفراش في المنازل 

• الضبيب: أبرزها النطق والبلع والعيون والرعاية التلطيفية والعلاج بالعمل

• القيام بـ 977 زيارة خلال الفترة من 12 مايو حتي 3 نوفمبر الجاري

أعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية الدكتورة دينا الضبيب عن ضم تخصصات طبية جديدة لخدمة تقديم الرعاية الصحية في المنازل لفئة طريحي الفراش (كبار السن – ذوي الإعاقة)، ومن بين أبرزها تخصصات النطق والبلع والعيون والرعاية التلطيفية والعلاج بالعمل.

وأوضحت الدكتورة الضبيب بقيام الفرق الطبية التابعة للخدمة بعمل 977 زيارة طبية منزلية خلال الفترة من 12 مايو حتي 3 نوفمبر الجاري وفق تقرير الإحصائيات الدورية للخدمة.

وأشارت أن الزيارات شملت تنفيذ 437 زيارة في محافظة العاصمة، و69 في محافظة حولي، و 140 في محافظة الفروانية، و 77 في محافظة مبارك الكبير، و 153 في محافظة الأحمدي، و 101 حالة في محافظة الجهراء.

وتضمنت الزيارات المنزلية متابعة كبار السن وذوي الإعاقة من أصحاب الحالات المزمنة عبر فرق طبية متعددة التخصصات، لافتة إلى أن من بين أبرز الخدمات الصحية المقدمة خلال الزيارات هي خدمة الاستشارات الطبية، والخدمات التمريضية، والعلاج طبيعى، والاستشارات الدوائية، وإجراءات الفحوصات المخبرية، وخدمات صحة الفم والأسنان، والتغذية العلاجية، فضلا عن التخصصات الجديدة التي شملتها الخدمة، حيث يتولى أعضاء الفريق وفق تخصصاتهم تقديم خدمة تكاملية.

وجددت الدكتورة الضبيب الإشارة إلى أن تقديم طلب الخدمة يكون عبر موقع الوزارة، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة (8 صباحا – 7 مساءً)، عدا الخميس من الساعة (8 صباحا – 1 ظهراً)، مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع، كما بالإمكان التقديم وطلب الخدمة من خلال المركز الصحي وفقا لمنطقة السكن.

وجددت الدكتورة الضبيب تأكيد تواصل تقديم الخدمة انطلاقا من حرص الوزارة على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز العيش الكريم للمواطن، استنادا إلى مرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035، بشأن الخدمة الصحية، والاستمرار بالارتقاء بمستوى جودتها، وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين.