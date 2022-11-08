«المباني» و«السكنية» توقعان وثيقة الالتزام لمشروع مدينة صباح الأحمد

(كونا) – أعلنت شركة المباني الكويتية توقيعها وثيقة الالتزام مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة الفرصة الاستثمارية لمشروع مدينة (صباح الأحمد – إس 3) بقيمة 26 مليون دينار كويتي (نحو 78.7 مليون دولار).

وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني الثلاثاء، إن المشروع يتضمن بناء فندق ومجمع تجاري بطابع السوق الكويتي مبينة أن المساحة الإجمالية للمشروع 40121 متراً مربعاً وستستغرق عمليات الإنشاء والتطوير ثلاث سنوات بينما تمتد الفترة الزمنية لتشغيل المشروع إلى 32 سنة.