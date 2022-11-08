«الوطني للثقافة» يفتتح المعرض الثقافي الصيني

(كونا) – افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب اليوم الثلاثاء المهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام احتفاء بالعلاقات الدبلوماسية التاريخية مع جمهورية الصين الشعبية.

وقدم المعرض مجموعة متنوعة من الثقافة الصينية ومنها المطبخ الصيني الذي احتوى على الاطباق اللذيذة مثل جباو تسي ونبات الزعرور المغلف بالسكر والدجاج الحار ولحم البقر المتبل وغيرها.

ويأتي هذا التنوع في المعرض الذي يلقي الضوء على الموسيقى والحضارة والفنون الصينية ويستمر يومين كنتيجة لالتزام الصين باحترام الثقافة وتاريخها الممتد على مدى 5000 عام.