انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

تواصل أسعار النفط الانخفاض لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء، حيث تزيد سياسة «صفر كوفيد» الصارمة في الصين من المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب العالمي على الخام.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية هذا الأسبوع بحثًا عن إشارات، إذ قد يعزز التضخم المتصاعد موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ويزيد من مخاوف الركود، مما يؤثر على النفط.

وتوقع استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» صدر الإثنين ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، على أن تصدر البيانات الأولية عن معهد البترول الأمريكي لاحقًا اليوم، يليها البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غدًا الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.38% أو بنحو 37 سنتًا إلى 97.55 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.44% أو 40 سنتًا إلى 91.36 دولار للبرميل.