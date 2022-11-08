انهيار عقار في مصر من 4 طوابق.. وجارٍ البحث عن الضحايا

أفادت وسائل إعلام مصرية بانهيار عقار، مساء الثلاثاء، في منطقة إمبابة، الواقعة في محافظة الجيزة.

وقالت صحيفة الأهرام إن العقار المكون من 4 طوابق في منطقة عزبة الصعايدة نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص، فيما يستمر البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

وأكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة لموقع «صدى البلد» أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الإسعافات.

وقال سكان المنطقة، إن أسرة كاملة كانت تقطن الطابق الأرضي.

وقد انتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.