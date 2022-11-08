بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.8 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 20.8 نقطة ليبلغ مستوى 7496.36 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المئة.

وتم تداول 299.5 مليون سهم عبر 13261 صفقة نقدية بقيمة 66.7 مليون دينار (نحو 202.10 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.5 نقطة ليبلغ مستوى 5534.32 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.14 في المئة من خلال تداول 189.9 مليون سهم عبر 6639 صفقة نقدية بقيمة 19.6 مليون دينار (نحو 59.3 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31.8 نقطة ليبلغ مستوى 8422.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.38 في المئة من خلال تداول 109.6 مليون سهم عبر 6622 صفقة بقيمة 47 مليون دينار (نحو 142.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4.3 نقطة ليبلغ مستوى 5674.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 144.9 مليون سهم عبر 4313 صفقة نقدية بقيمة 16.9 مليون دينار (نحو 51.2 مليون دولار).

وكانت شركات (آسيا) و(الصفاة) و(جياد) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعاً أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(الدولي) فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات (الديرة) و(كميفك) و(حيات كوم) و(تعليمية) الأكثر انخفاضاً.