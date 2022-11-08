ترامب: سأصدر «إعلاناً مهماً جداً» في 15 نوفمبر

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن «إعلاناً مهماً جداً» سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.

وترامب الذي لم يقر أبداً بحقيقة خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020، ألمح على مدى شهور عن استعداده لدخول هذا المعترك مجدداً.

وتوجّه ترامب إلى جمهور حاشد في أوهايو عشية الانتخابات النصفية التي ستحدد من سيهيمن على الكونغرس قائلاً «دون التقليل من أهمية الانتخابات الهامة جداً بل المصيرية غداً (…) سوف أقوم بإعلان مهم جداً الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبالاستناد إلى الرسالة التي بعث بها الأسبوع الماضي في كلامه عن الانتخابات الرئاسية حين قال بأنه «يرجح جداً جداً جداً بأنه سيفعل ذلك مجدداً»، يمكن البناء على ذلك لتوقّع تأكيده (الثلاثاء) المقبل نيته الترشح للرئاسة.