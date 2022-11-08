خليل أبل يسأل العدواني عن منح جائزة لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت

تقدم النائب د.خليل أبل بسؤال إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني يسأل فيه عن منح جائزة لأحد أعضاء هيئة التدريس ضمن جوائز مجال العلوم الأساسية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2021/2020 بجامعة الكويت .

وجاء نص السؤال كما يلي :

تمنح جامعة الكويت كل عام جوائز لأفضل الباحثين لديها بهدف تشجيع المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي، ولا يخفى عليكم أن العدالة وشفافية الإجراءات في اختيار الفائزين في الجوائز العلمية أمر مهم وفي غيابها ينعدم الهدف التشجيعي للجائزة مما سيلقي بالغ الأثر على الباحثين المتميزين في الجامعة الذين يعول عليهم في تحسين تصنيف الجامعة الأكاديمي.

وفي اعلان جوائز العام الأكاديمي 2021/2020 تم ذكر أن مدير جامعة الكويت بالإنابة اعتمد توصيات اللجنة العليا للجوائز وتم أيضا ذكر أن جائزة الباحث المتميز في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2020/2021 قد حجبت والسبب هو “لعدم استيفاء المتقدمين لمعايير التميز” بينما لم تُحجب جائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية وتم منحها لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس.

لذا يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي:

1- هـل أوصـت اللجنـة العليـا لجـوائز مجـال الـعلـوم الأساسية والتطبيقيـة للـعـام الأكـاديمي 2021/2020 فـي تقريرهـا بمـنح الجـائزة لأحـد أعضـاء هيئـة التـدريس؟ إن كانت الإجابـة بنعم فيرجى إفادتي بسبب حجب الجائزة؟

2- يرجـى تزويدي بمحضـر اللجنـة العليـا لـجـوائز مجـال الـعلـوم الأساسية والتطبيقيـة للـعـام الأكـاديمي 2021/2020 الـذي يحتوي التوصيات النهائيـة لـهـا؟ وفـي حـال كـان المحضـر سريا يرجى تزويدي بأسماء من أوصت اللجنة بترشيحهم لنيل الجائزة.

3- هـل يـجـوز لنـائـب مـدير الجامعـة للأبحـاث التوصية بحجـب الجـائزة مخالفـاً لتوصـية اللجنـة العليـا للجـوائز؟ إذا كانت الإجابـة بـنعم يرجـى تزويدي باللائحـة التـي تفيـد ذلـك وكذلك يرجى ذكر الحالات السابقة إن وجدت؟

4- لقـد أصـدرت إدارة الأبحـاث عـام 2020 كتيـب يحتـوي علـى تـعـديلات لشـروط مـنـح الجـائزة وتـم نشـره علـى الموقع الإلكتروني لإدارة الأبحـاث منـذ عـام 2020 والسـؤال هـل تـم التقيـد بالشـروط الجديدة المذكورة فـي هـذا الكتيـب عنـد تقيـيم المرشحين المتقدمين لنيل الجائزة للعامين الأكاديميين (2019 / 2020)، (2020 / 2021)؟

5. هـل تـمت إزالـة هـذا الكتيـب الحـديث مـن الموقع الإلكترونـي مـن قبـل إدارة الأبحـاث بعـد أن انتـهـت لـجـان الجـائزة للـعـام الأكـاديمي 2020/2021 مـن أعمالهـا؟ إن كانت الإجابـة بنعم يرجـى تزويدي بأسباب الإزالـة وتـاريخ إزالـة هـذا الكتيـب مـن مـوقـع إدارة الأبحـاث الإلكتروني؟

6- يرجـى تزويـدي بنسـخ مـن جميـع كتيبـات جـوائز الباحثين الصـادرة مـن قبـل مكـتـب نـائـب مدير الجامعة للأبحاث (قطاع الأبحاث) منذ عام 2012 إلى عام 2022؟

7- فـي حـال وقـع خطـأ مـن قبـل إدارة الأبحـاث هـل يتحمـل الخطـأ عضـو هيئـة التـدريس المتقـدم للجـائزة أم لا؟ إذا كانت الإجابـة بـنعم يرجـي تـزودي بــاللوائح أو المسـوغات التي تفيد تحمل عضو التدريس أخطاء إدارة الأبحاث؟

8- هـل قـدم لإدارة الجامعـة طـلـب تظلـم ضـد قـرار إدارة الجامعـة بحجـب جـائزة أفضـل باحــث متميـز فـي آخـر ثـلاث سنوات؟ إذا كانت الإجابـة بـنعم يرجـى إفـادتي بمـا تـم بخصوص هذه التظلمات.

9-منـذ عـام 2016 حتـى الآن هـل تـم مـنـح جـائزة الباحـث المتميـز أو جـائزة أفضـل بـاحـث مـن الشـباب لعضـو هـيئـة تـدريـس فـي جامعـة الكويـت دون أن يتقـدم ببحـث منشـور فـي احـــدى المجـلات العلميـة التابعـة لجامعـة الكويـت؟ وإذا كانـت الإجابـة بـنعم يرجـى تزويدي بأسماء الفائزين وتاريخ منحهم الجائزة.

10- هـل قـامـت اللجنـة العليـا لـجـوائز مجـال الآداب والعلـوم الإنسانية بالتأكـد مـن أن جميـع الأبحـاث المقدمـة مـن قبـل المرشـحيـن لـم يـسـبق الحصـول بـهـا علـى جـوائز سـابقة أم اكتفت اللجنة بتعهد المرشح بذلك؟

11- فـي حـال ثبـت لاحقـا أن بعـض الأبحـاث المقدمـة مـن قبـل الفـائزين سـبق الحصـول بـهـا علـى جـوائز سـابقة هـل سـيتم سـحـب الجـائزة فقـط أم سيتم سحب الجـائزة مـن الفـائز وارجاع الأمر للجنة العليا للنظر في استحقاق عضو هيئة تدريس آخر للجائزة؟

12. يرجى تزويدي بقائمـة الأبحـاث المقدمـة مـن قبـل الفائزين بجـوائز الباحث المتميـز للعـام الأكاديمي 2021/2020 موضحا فيهـا عنـوان البحـث واسـم المجلـة والعـدد الـذي نشـر فيه وسنة النشر.