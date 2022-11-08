د. عبدالكريم الكندري: 10 سنوات من المواقف المعلنة الثابتة لا تُشترى بمنصب

أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن 10 سنوات من المواقف المعلنة الثابتة، لا تُشترى بمنصب.

وقال الكندري في بيان على حسابه في تويتر، «مدرك بأني كشخصية عامة محط نظر، لذلك حرصت أن أمارس بعملي أقصى اجراءات الشفافية فـي كل مـا أقـوم به، وأقبل الانتقاد حتى التجريح دون أن أشكو أحدا أو أرد على الاساءة».

وأضاف «لكن تشهير البعض بأقربائي فقط لـكوني نائباً في البرلمان وتناسي كونهم مواطنين لهم حق التوظف وتقلد الوظائف القيادية وتصوير الموضوع كأنه ترضية أو محسوبية لي هو تجني عليهم وظـلـم لـهم، فالعبرة بـمـواقـفـي أنـا الـتـي يـعـرفـها الجميع والتي لم تُشترَ خلال 10 سنوات».

وتابع «منذ 2013 وأنا أتقدم بقانون تجريم تعارض المصالح وأكثر من طالب وقاتل وعمل على إقراره بمجلس 2016 حتى أنجز، ولكن قدر الله وأبطل من الدستورية لذلك أعدت تقديمه في 2018 ثم مجلس 2020 ومجلس 2022».

وأوضح «أعـلـم أنـي كـبـعض زمـلائـي نـدفـع ثـمـن سـنوات مـن الـثبات ومحاربة الفساد والتصدي للفاسدين حتى تم عزلهم واخراجهم خارج المشهد».

وشكر الكندري كل من سأل بحسن نية وطلب التوضيح لثقته بنا وحرصه علينا.