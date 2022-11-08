دوليات

رئيس الوزراء العراقي يتعهد بسياسة التقريب بين دول المنطقة

منذ ساعتين
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 (كونا) – تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الثلاثاء بالمضي قدما في ما وصفها بسياسة التقريب وخفض التوتر بين دول المنطقة.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي ان العلاقات الخارجية لبلاده في المرحلة المقبلة يجب ان تكون متوازنة وقائمة على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة العراق.
واضاف ان الحكومة العراقية ستستمر باستثمار علاقاتها البينية مع دول المنطقة في التقريب بينها وازالة اي توتر مبينا ان العلاقات الطيبة بين دول المنطقة تنعكس ايجابا على استقرار العراق.
واشار الى انه التقى في الايام القليلة الماضية العديد من المسؤولين العرب والاجانب واوضح لهم رؤية حكومته في هذا المجال واستعدادها للعب هذا الدور مع دول المنطقة.
وراى السوداني ان بلاده يمكن ان تحول ما لديها من فرص وموارد داخلية الى عامل جذب لدول المنطقة والعالم لاسيما في الملف الاقتصادي.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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