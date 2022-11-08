عدلوا الطائرة من أجلها.. أطول امرأة في العالم تسافر جواً للمرة الأولى 

تمكنت أطول امرأة في العالم من القيام بأول رحلة لها على متن طائرة بعد أن أزالت شركة طيران ستة مقاعد لاستيعابها.

لم تكن المرأة التركية رُميساء غيلغي (25 عاما)ن التي يبلغ طولها 7 أقدام و 0.7 بوصات (215.14 سنتيمترا)، سافرت جوا من قبل، حتى انطلقت رحلتها في سبتمبر من إسطنبول إلى سان فرانسيسكو، وفقا لشبكة فوكس نيوز، وصحيفة “إندبندنت”.

وقدمت غيلغي الشكر للخطوط الجوية التركية التي سهلت من قيامها بهذه الخطوة، عبر حسابها على إنستغرام.

وأظهرت الصور التي نشرتها على إنستغرام، كيف أزالت شركة الطيران ستة مقاعد لإفساح المجال لنقالة متحركة، وضعت غيلغي عليها أثناء الرحلة.

ودخلت غيلغي العام الماضي موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول امرأة على قيد الحياة في العالم.

وتعاني غيلغي من متلازمة ويفر، التي تجعل العظام تنمو بسرعة أكبر من الطبيعي.

وأشارت موسوعة غينيس، العام الماضين إلى أن غيلغي تعتمد على كرسي متحرك للتجول، ولكن يمكنها المشي لمسافات قصيرة بمساعدة آخرين، أو مشاية.

تخطط غيلغي لقضاء الأشهر الستة المقبلة في الولايات المتحدة وكانت توثق الوقت الذي قضته في كاليفورنيا على حسابها على إنستغرام.

وكتبت على إنستغرام إنها سعيدة بقيامها بهذه الرحلة الأولى لها جوا، مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة.