دوليات

كوريا الشمالية: لم نجر أي صفقات سلاح مع روسيا.. ولا نعتزم ذلك في المستقبل

منذ ساعتين
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رفضت كوريا الشمالية اتّهام الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا قذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ووصفته بأنه «لا أساس له»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ويأتي الموقف الكوري الشمالي في خضم توترات متصاعدة حول شبه الجزيرة الكورية بعدما أجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية شملت إحداها إطلاق صاروخ باليستي، رداً على مناورات هي الأكبر على الإطلاق للقوّات الجوّية الأميركية والكورية الجنوبية أطلقتا عليها تسمية «عاصفة اليقظة»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت واشنطن قد اتّهمت في مطلع نوفمبر كوريا الشمالية بتزويد روسيا «كمية كبيرة» من القذائف المدفعية.

وأمس الاثنين، أوردت الوكالة الكورية الشمالية نقلاً عن بيان لنائب مدير الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية «مؤخراً تصر الولايات المتحدة على نشر شائعة تعاملات أسلحة» بين كوريا وروسيا.

وأشار البيان إلى أن كوريا الشمالية تعتبر أن «الشائعة» تندرج في إطار «محاولة عدائية» للولايات المتحدة «لتشويه صورة كوريا على الساحة الدولية».

وتابع البيان «نوضح مجدداً أننا لم نجرِ إطلاقاً أي تعاملات بالأسلحة مع روسيا وأننا لا نعتزم القيام بذلك في المستقبل».

وتوعّدت بيونغ يانغ، بأنّها ستردّ على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة بإجراءات عسكريّة «حازمة وساحقة» وذلك بعد سلسلة قياسيّة من عمليّات الإطلاق الصاروخيّة التي أجرتها في الأيام الأخيرة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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