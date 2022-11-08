لجنتان برلمانيتان تجتمعان اليوم لمناقشة جدول أعمالهما

تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعين اليوم الثلاثاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهما، وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليف اللجنة بحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصـة وكذلك المعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية والتي من ضمنها أكاديمية الفنون للعلوم الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.

وتبحث اللجنة كذلك تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضـمـان جودة التعليم وديوان الخـدمـة المـدنـيـة والهيئة العامة للقوى العاملة والأمـانـة العـامـة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الداخلية والجهات المختصة.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون، وتناقش ما يستجد من أعمال.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى، الشكاوى أرقام (19-21-22-25-26-28-33-35-63-64-67-69-228-263-297-327-333-614)، وذلك بحضور وزير الصحة.