وزيرة الأشغال: جذور «الكوناكابرس» تعيق تنظيف مجارير صرف الأمطار

(كونا) – بحثت لجنة تداعيات الأمطار والسيول اليوم الثلاثاء في اجتماعها الأول آخر استعدادتها لمواجهة موسم الأمطار الحالي، وذلك برئاسة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز وحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية.

وذكرت اللجنة في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع متابعة الأعمال المنفذة لمواجهة أي تداعيات متوقعة وإعداد خطة طوارئ لها إلى جانب عرض قدمه ممثلو الإدارة العامة للطيران المدني عن توقعاتهم حول الأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت استعداداتها منذ يوليو الماضي عبر أعمالها في صيانة فتحات صرف الأمطار وتنظيف خطوط صرف المياه وتقييم جاهزيتها إذ تم الانتهاء من قرابة 95 بالمئة في محافظة العاصمة و 85 في المئة بمحافظتي الجهراء والأحمدي فيما تصل نسبة الجاهزية بمحافظة مبارك الكبير إلى 60 في المئة.

وأشارت إلى إلى أن ما يعوق تنظيف مجارير صرف الأمطار هو جذور «الكوناكابرس» خاصة في الشوارع الحرجة التي تغلق في أقل من 24 ساعة في منطقة البدع وأبو الحصانية والمنقف وبنيد القار مقترحة وضع حل دائم عبر إرساء مضخات السحب خصوصا في حالات مد البحر.

ودعت اللجنة إلى ضرورة جاهزية خزانات المياه في منطقة الوفرة السكنية ومدينة صباح الأحمد السكنية وتفريغها استعدادا لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة مع صيانة الساتر الترابي لتلافي تكدس المخلفات داعية بلدية الكويت إلى ضرورة إزالة القمامة وبقايا تقليم الأشجار قبل فترة الأمطار بثلاث ساعات لتلافي انسداد المناهيل.

من جانبه أشار الدفاع المدني وفق البيان إلى حصر المناطق الحرجة وعمل خطة ميدانية في حالات الطوارئ بالتعاون مع إدارات وزارة الداخلية لتنظيم الطرق بالإضافة إلى تجهيز مواد توعوية وإرشادية للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع وزارة الإعلام.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان ووزراة الكهرباء والماء وهيئة الطرق والنقل البري والإدارة العامة للطيران المدني بالإضافة للحرس الوطني والدفاع المدني والإدارة العامة للاطفاء وهيئة الزراعة والثروة السمكية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت.