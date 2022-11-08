محليات

وزير الداخلية: المرحلة الحالية تتسارع فيها الأحداث وتلقي بظلالها على أمن شعوبنا

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ان الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الامنية الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ طلال الخالد لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء والوفد المرافق له وذلك للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الاربعاء حيث كان في استقباله وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد وأعضاء السفارة.
وقال وزير الداخلية ان الاجتماع يأتي في ظل التحديات الأمنية لمصالحنا الوطنية وفي ظل مرحلة تتسارع فيها الأحداث وتلقي بظلالها على أمن شعوبنا.
وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة ولوزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود على ما بذله من جهد واهتمام للترتيب للاجتماع.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«المعلومات المدنية»: 14 خدمة على «سهل».. وَقْف استقبال مراجعيها حضورياً

منذ أسبوعين

ممثل سمو الأمير ولي العهد يغادر الجزائر بعد ترؤسه وفد الكويت في القمة العربية

منذ 6 أيام

«الأوقاف»: الرعاية السامية لجائزة الكويت للقرآن الكريم دليل على اهتمام القيادة السياسية بحفظه

سبتمبر 24, 2022

«الحرس الوطني» يدشن مركز العمليات وإدارة الأزمات

أكتوبر 5, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى