وزير الداخلية يشرف على ضبط حوالي «10» ملايين حبة لاريكا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أشرف على ضبط حوالي «10» ملايين حبة من مادة اللاريكا كانت مخبأة وسط شحنة أثاث بطريقة سرية مبتكرة في حاوية قادمة من الصين عبر ميناء الشويخ، بحضور وزير التجارة مازن الناهض، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس.

وأوضحت أن معلومات سرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة اللاريكا «حوالي 10 ملايين حبة» في حاوية عبر ميناء الشويخ، وعليه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري الجمركي التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاوية.

وأضافت «على الفور تم تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكتب البحث والتحري التابع للإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات وجميع المعلومات والاستدلالات، وبعد التأكد من المعلومات وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من مادة اللاريكا مخبأة بطريقة سرية مبتكرة داخل شحنة أثاث في حاوية كانت مستوردة من طرف شخصين، فتم القبض عليهما، وبعد مواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بما نسب إليهما، فتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات ترويج المخدرات التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيداً بقدرة رجال الأمن في التصدي لكل محاولات التهريب، داعيا إلى المزيد من اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم لمهربي هذه السموم، مؤكدا أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة بين الجميع لحماية المجتمع وتأمينه لان التصدي لآفة المخدرات أصبح أولوية قصوى تستدعي تكامل وتضافر جهود الجميع.