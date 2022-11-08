وزير الدفاع: الظروف الحالية تستدعي تحقيق أقصى درجات الجاهزية

(كونا) – أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي اليوم الثلاثاء ضرورة مواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي لضمان وحدة وسلامة أراضي دول المجلس وحمايتها من أي تهديد أو اعتداء خارجي.

جاء ذلك في تصريح للوزير الشيخ عبدالله العلي لـ«كونا» على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وبمشاركة وزراء الدفاع الخليجيين اضافة الى الامين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وقال الوزير الشيخ عبدالله العلي ان «الظروف الاستثنائية الطارئة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وما يترتب عليها من تسارع للأحداث تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات».

واضاف ان هذا الأمر يتطلب العمل على تطوير وتفعيل منظومة التعاون والعمل الدفاعي المشترك انطلاقا من اليقين والثقة الكبيرة بقدرات قواتنا وكفاءتها في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها.

وذكر ان اجتماع مجلس الدفاع المشترك يؤكد حقيقة الإيمان بأهمية العمل الجماعي وضرورة الارتقاء بمستوى القوات المسلحة بدول المجلس وتطوير منظومة عملها وتعزيز قدراتها ودعم جهودها.

واوضح ان ذلك يأتي انطلاقا من روابط الاخاء والمصير المشترك لدول وشعوب المنطقة والتي تدفع بدورها نحو مواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية تأكيدا منها على وحدة وسلامة أراضي دول مجلس التعاون وأهمية حمايتها من أي تهديد أو اعتداء خارجي.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون في سبيل دعم أواصر التعاون والعمل الدفاعي المشترك بين القوات المسلحة بدول المنطقة والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات والنتائج الملموسة والتي تأتي ترجمة للتوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد بالدور الكبير والجهد الملموس الذي بذله ويبذله رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون وما أسفرت عنه اجتماعاتهم من توصيات ودراسات ساعدت في تعزيز العمل على حفظ أمن واستقرار دول المنطقة وتوحيد الجهود الدفاعية لقواتها.

كما أعرب عن الشكر والتقدير لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس الدورة ال19 لمجلس الدفاع المشترك على ما بذله من جهود مخلصة في سبيل الإعداد لهذا الاجتماع وللأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف والعاملين في الأمانة العامة على ما قدموه من تسهيلات وما قاموا به من ترتيبات وتحضيرات في سبيل تعزيز ونجاح منظومة العمل الخليجي.

ودعا “المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم وسدد على دروب الخير والعزة خطاهم”.

وحول اجتماع مجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي قال الوزير الشيخ عبدالله العلي ان الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان وذلك بهدف دراستها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها اضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وضم الوفد الرسمي المرافق للوزير الشيخ عبدالله العلي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح وعددا من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.