مجلس الأمة

5 نواب يعلنون تشكيل مجموعة تنسيقية جديدة في مجلس الأمة 

منذ ساعتين
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• الكتلة النيابية تضم  لاري والصالح وأبل وعاشور وشمس

• النواب الخمسة : لن نتوانى عن دعم كل قضية تخدم الصالح العام

أعلن النواب أحمد لاري وخليل الصالح وخليل أبل وصالح عاشور وهاني شمس تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية تتبنى اهتمامات أبناء الوطن .

وقال النواب الخمسة «قررنا تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية تتبنى اهتمامات أبناء الوطن ونضع نصب أعيننا تقدم الكويت ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ، فالعمل الجماعي هو سمة العمل الديمقراطي الفاعل».

وأوضح النواب «لن نتوانى عن دعم كل قضية تخدم الصالح العام وسنكون خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين من خلال الرقابة والمحاسبة والاستمرار في مكافحة الفساد».

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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