محليات

أونروا: الكويت بلد صديق وداعم قدّم الكثير لحقوق اللاجئين الفلسطينيين

منذ 38 دقيقة
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(كونا) – أشادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» اليوم الأربعاء بالجهود التي تبذلها دولة الكويت في المجال الإنساني مؤكدة أنها قدمت الكثير لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به كبير مسؤولي العلاقات الخارجية والمساعدات في «اونروا» مروان عدوان لـ«كونا» عقب لقاء مع سفير دولة الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني.
وقال عدوان إن الكويت قدمت خلال العامين الماضيين تبرعات للوكالة الأممية بقيمة نحو 23.5 مليون دولار مشيرا إلى أنها تنظر إلى الكويت قيادة وشعبا على أنها بلد صديق وداعم لـ«اونروا».

منذ 38 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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