«إياتا»: حركة السفر العالمية ارتفعت بنسبة 122.2%

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي«إياتا» عن بيانات المسافرين لشهر سبتمبر 2022، التي أظهرت مواصلة قطاع السفر الجوي تحقيق معدلات تعافيه القوية.

وشهد إجمالي حركة السفر الجوي في سبتمبر 2022 ارتفاعاً بنسبة 57%، مقارنة مع سبتمبر 2021، بينما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 73.8% من المستويات المسجلة في سبتمبر 2019.

وانتعشت حركة السفر المحلية في سبتمبر 2022 بنسبة 6.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصل إجمالي حركة السفر المحلية في شهر سبتمبر 2022 إلى 81% من المستوى المسجل في الفترة ذاتها من عام 2019.

وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 122.2% قياساً بمستويات سبتمبر 2021.

ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر سبتمبر 2022 إلى 69.9% من مستويات سبتمبر 2019، وحققت جميع الأسواق نمواً قوياً، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ.