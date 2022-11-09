«البيئة» ترصد تعديات بيئية في بر كاظمة.. وتخالف مرتكبيها

(كونا) – أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأربعاء رصد فرقها المعنية تعديات بيئية في منطقة بر كاظمة ومخالفة مرتكبيها وفق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخة الإبراهيم لـ«كونا» إن بلاغا ورد إلى الهيئة أفاد بإقامة مقهى ومطعم في المنطقة المذكورة وضع القائمون عليه خياما وصبات أسمنتية وأجروا حفريات للتخلص من مخلفات الصرف الصحي.

وأوضحت أن فرق الهيئة قامت بالتنسيق والتعاون مع شرطة البيئة بمعاينة الموقع المشار إليه وحررت محضر مخالفة وفق المادتين 40 و 41 من قانون حماية البيئة وسيتم التنسيق مع جهات الدولة المعنية لعمل اللازم.

وشددت على استمرار فرق الهيئة في حملاتها الميدانية لإزالة جميع التعديات مؤكدة ضرورة الالتزام باللوائح والإرشادات والنظم الواردة بقانون حماية البيئة.

وتحظر المادة 40 من القانون المشار إليه على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية على أن يعاقب كل من خالف هذا النص بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

وبموجب المادة 41 من القانون سالف الذكر يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية ويعاقب بغرامة مماثلة كل من خالف أحكام هذه المادة.