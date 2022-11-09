«الدفاع» الروسية تأمر بسحب قواتها من مدينة خيرسون

أمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، اليوم الأربعاء، قواته بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو وعدم مواجهة الهجمات الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، فيما قال مستشار الرئاسة الأوكرانية إنه من المبكر جدا الحديث عن انسحاب روسيا من خيرسون، وإن هناك قوات روسية ما زالت باقية في خيرسون ويتم الدفع بأخرى، لافتا إلى أنه طالما لم يرفع العلم الأوكراني في خيرسون لا يمكن التحدث عن الانسحاب الروسي.

واعتبر مراقبون ذلك واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وقال الجنرال سيرجي سوروفكين، القائد العام للقوات الرسية، في كلمة عبر التلفزيون، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون.

وقال إنه اقترح إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وجهود روسيا لترحيل أكثر من 100 ألف من سكانها.