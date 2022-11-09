الكويت تشارك في «اليوم العالمي للاحتضان»

(كونا) – شاركت الكويت اليوم الاربعاء في اليوم العالمي للاحتضان الذي يصادف في الـ9 من نوفمبر من كل عام حيث احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بهذه المناسبة من خلال ادارة الحضانة العائلية التابعة لها.

واعرب مدير إدارة الحضانة العائلية الدكتور خالد العجمي في تصريح لـ«كونا» عن سعادته بالمشاركة مع أبنائنا وبناتنا المحتضنين باليوم العالمي للاحتضان ايمانا بأهمية احتضان الأطفال الأيتام والعمل على حفظ حقوقهم وترسيخ مكانتهم الاجتماعية كأفراد فاعلين في المجتمع.

وأكد العجمي ان ادارة الحضانة العائلية تلعب دورا أساسيا ومحوريا في مساندة الأطفال المحتضنين حيث تقوم بدور وجهود لا متناهية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الأسري للأطفال الأيتام الذين يفتقدون للرعاية الوالدية منذ بداية عملية الاحتضان وانتقالهم لمنازل أسرهم الحاضنة.

ونوه بسعي الحضانة العائلية لتخفيف وقع هذه المشكلة الاجتماعية على الأطفال الايتام والعمل على دفع الاسر لمساعدتهم على التكيف مع أوضاعهم وواقعهم الاجتماعي من خلال التشجيع على الاحتضان باعتباره مهمة عظيمة تستحق أن نبادر إليها.