مجلس الأمة

الوسمي يسأل رئيس الوزراء عن درجات ومؤهلات المرشحين لشغل الوظائف القيادية

منذ ساعتين
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تقدم النائب د.عبيد الوسمي بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بشأن ترشيح مجموعه من الشخصيات لشغل وظائف قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها.  

 

وجاء نص السؤال كما يلي :
                               
بالإشارة الى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7/11/2022 بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي تضمن الإعلان عن ترشيح مجموعه من الشخصيات لشغل وظائف قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها.  

1- يرجى تزويدنا بكشف بإسماء درجات ومؤهلات جميع المرشحين لشغل هذه الوظائف القيادية؟

 

2-ما هي طبيعة الاختبارات التي أجريت مع المذكورين طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية مع بيان تاريخها والمحاضر المتعلقة بهذه الاختبارات؟
 
3-يرجى تزويدنا بنتائج الاختبارات الخاصة بالقياديين المرشحين لشغل هذه المراكز؟

4-يرجى تزويدنا بالتدرج الوظيفي / الخبرات الوظيفية / التخصص لجميع المرشحين المذكورين في البند (1) أعلاه؟

5-هل تتفق معايير تتعين المذكورين مع الجزء المقابل له في برنامج عمل الحكومة بشأن شغل الوظائف القيادية (أن وجدت)؟

6- يرجى تزويدنا بمحاضر اجتماعات المقابلات التي أجريت مع كل منهم؟

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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