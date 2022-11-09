اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب لكنها لا تزال أعلى 1700 دولار

منذ ساعتين
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انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء لكنها لا تزال تتداول أعلى 1700 دولار، وسط مخاوف بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية على اقتصاد البلاد.

وحذّر إريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في بوسطن في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة أعلى 5%، قد يجعل ركود اقتصاد الولايات المتحدة محتملا للغاية في العام المقبل.

ويرى محللو بنك «جولدمان ساكس» أن ارتفاع الدولار وقوة البيانات الاقتصادية من شأنه دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية من خلال زيادات معدلات الفائدة، مما يزيد معاناه البنوك المركزية لمواكبتها.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.19% إلى 1712.90 دولاراً للأوقية، في تمام الساعة  10:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 1712.17 دولار للأوقية. 

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.20% عند 21.46 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.88% عند 1006.25 دولار، في حين تراجع سعر البلاديوم 0.75% إلى 1906.28 دولار.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 109.67 نقطة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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