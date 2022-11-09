بايدن يعلن حالة الطوارئ في «فلوريدا».. تحسباً لإعصار نيكول

(كونا) – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بتقديم المساعدات الفيدرالية تحسبا لإعصار نيكول.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن قرار بايدن يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية بإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة لتخفيف المعاناة عن السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة في الولاية.

وأضاف أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مخولة على وجه التحديد بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات والموارد اللازمة حسب تقديرها للتخفيف من آثار حالة الطوارئ.

ومن المتوقع أن يصل نيكول إلى ولاية فلوريدا في الساعات الأولى من صباح غد الخميس مصحوبا بعواصف ورياح قوية وأمطار غزيرة.