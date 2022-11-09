بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 75.2 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 75.2 نقطة ليبلغ مستوى 7571.60 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة.

وتم تداول 335.9 مليون سهم عبر 14937 صفقة نقدية بقيمة 72.6 مليون دينار «نحو 220 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 66.10 نقطة ليبلغ مستوى 5600.42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.19 في المئة من خلال تداول 224.10 مليون سهم عبر 7823 صفقة نقدية بقيمة 22.4 مليون دينار «نحو 67.8 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 80.6 نقطة ليبلغ مستوى 8503.16 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.96 في المئة من خلال تداول 111.8 مليون سهم عبر 7114 صفقة بقيمة 50.2 مليون دينار «نحو 152.10 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 95.16 نقطة ليبلغ مستوى 5769.63 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 في المئة من خلال تداول 171.4 مليون سهم عبر 5603 صفقات نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار «نحو 56.3 مليون دولار».

وكانت شركات «إيفا فنادق» و«الصفاة» و«المركز» و«تعليمية» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «سنام» و«الإعادة» و«وربة ت إ» و«يوباك» الأكثر انخفاضا.