لاري يقترح إنشاء مركز طوارئ طبي «مؤقت» في «الشدادية»

أعلن النائب أحمد لاري عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز طوارئ طبي «مؤقت» بصورة عاجلة لحين إنشاء مركز طوارئ طبي متكامل.

وقال لاري في مقدمة اقتراحه، لقد وقعت في الآونة الأخيرة عدة أحداث مؤسفة لحالات منها مرضية وإصابات طبية خطيرة في جامعة الكويت «الشدادية»، ونظراً لعدم وجود إسعافات أولية ومركز طوارئ طبي لنقل الحالات المرضية التي وقعت لبعض الطلبة داخل الحرم الجامعي إلى المستشفيات، وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع في إنشاء مركز طوارئ طبي عاجل لإنقاذ حالات من المتوقع حدوثها في أروقة الحرم الجامعي سواء للطلبة أوللهيئة التدريسية أو للهيئة الإدارية في المباني الجامعية للكليات والأقسام العلمية، كما أن العيادة الطبية الوحيدة في المساحة الكبيرة لمدينة صباح السالم الجامعية غير قادرة على استيعاب كل الحالات أوعلاجها نظراً لعدم توفر المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل كاف.

ونصّ الاقتراح على ما يلي:

يقوم وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة لإقامة مركز طوارئ طبي «مؤقت» بصورة عاجلة لحين إنشاء مركز طوارئ طبي متكامل، مع تحديد عدد سيارات الإسعاف بما يتناسب مع عدد الطلبة والهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، كما يتطلب الأمر السرعة في توفير عيادات تخصصية في مبنى العيادة التابع للجامعة وتوفير كافة المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية، والعمل على إنشاء عيادات صحية أخرى متكاملة تشمل عيادات للأسنان ومختبر للتحاليل الطبية في نطاق الحرم الجامعي طبقاً لمساحة مدينة صباح السالم الجامعية وتوفير العدد اللازم من الهيئة التمريضية.