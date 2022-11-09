«ميتا» المالكة لـ «فيسبوك» تعلن تسريح 11 ألف موظف

أعلنت مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك أنها ستسرح أكثر من 11 ألف من الموظفين لديها في ما اعتبرته “أصعب التغييرات في تاريخها”، وفق ما قال رئيس المجموعة مارك زوكربرغ الأربعاء.

وقال زوكربرغ في رسالة إلى موظفي ميتا، نقلتها فرانس برس، “أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا، أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر” بهذه القرارات.

وبحسب “بلومبرغ” فإن هذا التسريح يمثل حوالي 13 بالمئة من القوى العاملة في الشركة، التي ستمدد قرار تجميد التوظيف خلال الربع الأول.

وتعتبر هذه أول عملية تقليص واسع النطاق في عدد الموظفين في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 18 عاما.

على الرغم من أن التخفيضات في وظائف شركة ميتا تعتبر أقل على أساس النسبة المئوية من تويتر، إلا أن عدد موظفي ميتا الذين فقدوا وظائفهم قد يكون الأكبر في شركة تكنولوجيا كبرى، بحسب تقرير سابق لـ”وول ستريت جورنال”.

وكانت تويتر قررت تقليص عدد الموظفين لديها بواقع النصف بعد استحواذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على الشركة مؤخرا.

وسرح تويتر ما يقرب من 3700 شخص هذا الأسبوع كوسيلة لخفض التكاليف بعد استحواذ ماسك.