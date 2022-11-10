افتتاح معرض «مستقبل الإعلام» المصاحب لأعمال المهرجان العربي في الرياض 

(كونا) – افتتح وزير الإعلام المكلف السعودي الدكتور ماجد القصبي اليوم الخميس معرض مستقبل الإعلام المصاحب لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 22 بالرياض تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل» بمشاركة 30 دولة منها 12 دولة أجنبية.

وشهد المعرض الذي سيختتم فعالياته بعد غد السبت تسجيل أكثر من 15 ألف مشارك وألف إعلامي من مختلف دول العالم و200 شركة إنتاج يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.

ويشكل المعرض منصة معرفية وثقافية لتبادل الأفكار والتجارب ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة ونقلها إلى إعلاميي المستقبل من خلال ما يتضمنه من فعاليات مصاحبة وورش وندوات متخصصة في المجال.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في وزارة الإعلام الكويتية ورئيس الوفد الكويتي المشارك في المهرجان الدكتور يوسف السريع في تصريح لـ«كونا» على هامش المعرض ‏إن جناح الوزارة يعرض التاريخ الطويل لإذاعة وتلفزيون الكويت من مسلسلات وأعمال درامية وبرامج وكفاءات من العاملين من معدين ومخرجين ومقدمين أخذوا على عاتقهم خدمة الإعلام الكويتي والعمل على تصدره على مستوى المنطقة في ما يخص الشاشة والإذاعة.

وأضاف أن جناح الوزارة الذي يشارك به قطاعا الإذاعة والتلفزيون أقيم على شكل يحاكي الأستديو الإذاعي وكذلك التلفزيوني بما يواكب أحدث التقنيات العالمية.