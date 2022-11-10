محليات

السفير الإيطالي: الدفعة الرابعة من طائرات «يوروفايتر» تصل قبل نهاية العام

منذ 31 دقيقة
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ذكر السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي أن الدفعة الثالثة من طائرات يوروفايتر وصلت البلاد في سبتمبر الماضي وستصل دفعة رابعة خلال أسابيع قليلة قبل نهاية العام، مضيفا أن التعاون العسكري بين البلدين يسير بشكل جيد «ويسعدنا استمرار التعاون مع الكويت في شتى المجالات».

وكشف خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته عن وجود إقبال كبير من الكويتيين على زيارة إيطاليا، لافتا إلى أن القسم القنصلي أصدر نحو 25 ألف تأشيرة خلال عام 2022 مما يدلل على أن إيطاليا من الوجهات المحببة لدى الكثيرين، موضحا أن إجراءات إصدار التأشيرة بسيطة جدا ولا تستغرق وقتاً طويلاً. 

وعن التعاون الصحي، أشار الى أنه التقى وزير الصحة الكويتي أول من أمس، لافتا الى وجود مقترح لتنفيذ مشروع مركز لعلاج الثلاسيميا في الكويت حيث أن بلاده تتميز في علاج هذا المرض. 

وكشف أن إيطاليا ستكون هذا العام ضيف الشرف في الدورة الـ 45 من معرض الكويت الدولي للكتاب الذي سيقام في مشرف، ابتداءً من 16 وحتى 26 نوفمبر، لافتا إلى أن أكثر من عشرة دور نشر إيطالية قررت عرض كتبها في الجناح الإيطالي الجميل الذي تم إنشاؤه لهذه المناسبة في مبنى أرض المعارض مع ICE وكالة التجارة الإيطالية.

منذ 31 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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