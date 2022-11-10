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السفير العوضي يقدم أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى المملكة المتحدة

منذ 57 دقيقة
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(كونا) – قدم السفير بدر العوضي اليوم الخميس أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث.
وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في قصر «باكنغهام» حيث نقل السفير العوضي تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وأعرب العوضي في تصريح لـ«كونا»، بهذه المناسبة عن تشرفه بنيل ثقة القيادة السامية وتعيينه سفيرا للكويت في لندن.
وأكد تقدير واعتزاز الكويت قيادة وشعبا بالشراكة التاريخية الاستراتيجية العريقة مع المملكة المتحدة والتي يزيد عمرها عن 123 عاما معربا عن تطلعه للانتقال بالمستوى المرموق لهذه لعلاقات الوطيدة إلى آفاق أرحب على الأصعدة كافة.
يذكر أن العوضي أصبح ثامن سفير للكويت معتمد لدى بلاط «سانت جيمس» وأول سفير عربي يقدم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث بعد اعتلائه العرش.
واحتفاء بهذه المناسبة أقام السفير العوضي حفل استقبال في مقر إقامته حضره عدد من كبار المسؤولين البريطانيين والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية ورؤساء المكاتب.

منذ 57 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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