«الصندوق الوطني»: «جزيرة السجي» سيستقطب 400 مشروع لمبادرين كويتيين

(كونا) – قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف عادل الحساوي اليوم الخميس إن مشروع تطوير الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر جابر «جزيرة السجي» سيستقطب قريبا أكثر من 400 مشروع لمبادرين كويتيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي لـ«كونا» بعد الجولة التفقدية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى الشيخ طلال الخالد وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية لمشروع الجزيرة قبل افتتاحها والتي سيتم استغلالها الفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.

وأوضح الحساوي أن الصندوق هو الجهة المشرفة والقائمة على مشروع تطوير جزيرة السجي في جسر جابر مشيرا الى أن الجزيرة تنقسم إلى أربع مناطق هي «البنديرة» و«السفار» و«المرينا» و«منطقة الخدمات».

وبين أن الأنشطة المراد استقطابها في الجزيرة الجنوبية من الجسر متنوعة ومختلفة إذ ستضم منطقة «البنديرة» 27 عربة متنقلة «فود تراك» فيما ستضم منطقة «السفار» 19 جناحا «كشكا» ومساحات لعرض منتجات المبادرين وبضائعهم لمدة أسبوعين لكل مشروع إلى جانب شاشة عرض مرئية ضخمة.

وذكر أن منطقة «المارينا» ستخصص للتاكسي المائي لنقل الزوار من منطقة رأس السالمية إلى الجزيرة الجنوبية في جسر جابر والعكس كذلك إضافة إلى توفير جولات سياحية وبحرية حول المنطقة فيما ستخصص منطقة «الخدمات» لمواقف السيارات ومحطة الوقود والباصات لتسهيل حركة الزوار داخل مناطق الجزيرة.

وتوقع الحساوي أن تستقطب الجزيرة المبادرين المسجلين لدى الصندوق لتشغيل مشاريعهم طوال موسمي الشتاء والربيع المقبلين على أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات عبر منصة الخدمات الالكترونية التابعة لـ«الصندوق الوطني» خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويعد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهة القائمة على المشروع والمنظمة له بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الحرس الوطني وشريكها الرئيسي بلدية الكويت وجهات حكومية مساهمة هي وزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركة البترولية للصناعات البترولية المتكاملة ووزارةالصحة ووزارة الكهرباء والماء وشركة النقل العام وشركة جون الكويت.