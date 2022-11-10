«الكويتية للإغاثة» تفتتح مدرسة ثانوية بعد إعادة ترميمها وتجهيزها جنوبي اليمن

(كونا) – افتتحت الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم الخميس مدرسة ثانوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وأعرب وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي في تصريح صحفي خلال حفل الافتتاح عن الشكر والتقدير نيابة عن السلطة المحلية للكويت وللجمعية الكويتية للإغاثة على تدخلاتها الحيوية في قطاع التعليم وترميم مدرسة الشوكاني في منطقة الوهط إضافة إلى تأهيل عدد من المدارس طيلة السنوات الماضية.

وأوضح أن هذا الدعم المستمر ليس غريبا على الكويت التي تدخلت في دعم البنية التحتية للشعب اليمني وخصوصا المدارس منذ سبعينيات القرن الماضي.

من جانبه أكد مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة لحج فهمي بجاش في تصريح صحفي استلام الأثاث والتجهيزات المقدمة للمدرسة من الجمعية الكويتية للإغاثة مشيرا إلى أنها ستنعكس بآثار إيجابية على الإدارة المركزية والمعلمين داخل المدرسة.

بدوره قال مدير مشاريع مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن عادل مختار في تصريح صحفي إن المشروع شمل إعادة ترميم وتأهيل المدرسة والفصول الدراسية بعد أن توقفت الدراسة تماما فيها بسبب الأضرار التي لحقت بها وتعرضها للقصف عام 2015.

وأضاف أن المشروع شمل تزويد المدرسة بمنظومة شمسية ومكيفات وأجهزة كمبيوتر للإدارة وكراسي وطاولات للمكاتب وللتلاميذ ودواليب أرشفة وآلات طباعة وتصوير.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن التدخلات في قطاع التعليم التي تمولها دولة الكويت عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثة.