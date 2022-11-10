بريطانيا: نحو 18مليار استرليني من الأصول الروسية تم تجميدها 

(كونا) – كشفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن وصول قيمة الأصول الروسية المجمدة والمبلغ عنها لـ«مكتب تنفيذ العقوبات المالية» البريطاني الى 18.39مليار جنيه استرليني.

وأكدت وزارة الخزانة البريطانية في بيان صحفي أن العقوبات التي فرضتها على روسيا منذ بداية الحرب مع أوكرانيا طالت اكثر من 1200 فرد وأكثر من 120 كيانا مع تجميد أصول 19 بنكا.

وذكرت ان العقوبات التي فرضتها على موسكو تزيد بستة مليارات جنيه عن العقوبات التي فرضتها على أفراد وكيانات أجنبية اخرى مجتمعة واصفة العقوبات البريطانية بأنها تعد الأشد التي تتعرض لها روسيا في تاريخها.