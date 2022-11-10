بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 29.7 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 7ر29 نقطة ليبلغ مستوى 81ر7541 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر289 مليون سهم عبر 12920 صفقة نقدية بقيمة 6ر66 مليون دينار (نحو 7ر201 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر3 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5603 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 18ر195 مليون سهم عبر 6834 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار (نحو 8ر61 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر42 نقطة ليبلغ مستوى 44ر8460 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50ر0 في المئة من خلال تداول 3ر94 مليون سهم عبر 6086 صفقة بقيمة 11ر46 مليون دينار (نحو 7ر139 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر1 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5767 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 145 مليون سهم عبر 4699 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 4ر52 مليون دولار).

وكانت شركات (أسيا) و(التعمير) و(الخصوصية) و(متحدة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (كميفك) و(أجيال) و(الديرة) و(بيت الطاقة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(أعيان) الأكثر انخفاضا.