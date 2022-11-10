بوقماز تعتمد قرارات تثبيت عدد من موظفي «الكهرباء» في وظائفهم الإشرافية

اعتمدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز قرارات تثبيت عدد من موظفي وزارة الكهرباء في وظائفهم الإشرافية.

وتأتي القرارات، في إطار حرص الوزيرة بوقماز على تسكين المسميات الإشرافية في إدارات وقطاعات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، خصوصاً بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بوقف شغل الوظائف الإشرافية واستئناف شغل هذه الوظائف «ندب – تثبيت – نقل»، في ظل تفاني موظفي الوزارة بالعمل من أجل الحفاظ على توفير خدماتها لجميع عملائها.