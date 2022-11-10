«» تنشر أسماء 60 مقبولاً ومقبولة في النيابة العامة

أعلنت وزارة العدل قبول عدد 60 متقدما على إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) في النيابة العامة، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والتقنية والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.

ودعت المقبولين إلى مراجعة قسم شؤون رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة بإدارة الشؤون الإدارية بمجمع الوزارات – الدور الثالث – بلوك 15، اعتباراً من 2022/11/13 لاستكمال إجراءات تعيينهم.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب تلقى التظلمات للمتقدمين الذين لم يتم قبولهم وفقا للمواعيد المقررة قانونا (60) ستون يوماً اعتباراً من اليوم على أن يتم تقديم التظلمات لدى إدارة مكتب وكيل الوزارة بمجمع الوزارات – وزارة العدل – الدور الثالث – بلوك 17.

وفي ما يلي أسماء المقبولين:

بدر خالد عبدالله الديين

سلمان محمد سلمان النصف

فواز فايز عبدالله العصيمي

محمد وليد محمد الديولي

بدر خالد عبدالعزيز الحميدي

عيد أحمد حمدان العازمي

يوسف حمید حامد البحيري

خالد بدر فردان النمشان

عبد اللطيف عادل يوسف الكندري

عبدالله فؤاد فيصل الربيعان

فواز راشد حميد العنزي

محمد فيصل محمد مندني

احمد عادل أحمد البدر

أحمد محمود محمد البلوشي

أنوار سالم احمد بوخضور

بدر راشد عثمان الهويدي

بدر محمد عثمان العميري

بدرية فوزي خالد الميلم

براك يوسف ناصر المعيلي

بندر خالد نايف المطيري

حصة إبراهيم محمد الحمود

حماد محمد حماد مرسل

حميد سعيد سالم البيدان

خالد سليمان خالد الوزان

خالد عبدالهادي فهد الجفين

خالد فواز حسن الضبيب

ريم جاسم حسن الثوتيان

سعود سليمان عبدالرحمن السند

سعود عبدالعزيز سليمان العبد الجليل

ضاري وليد مصطفى العدساني

طارق محمد راشد الدريعي

طلال مشعل مبارك العيار

عائشة بدر ترکي الوزان

عبد الرحمن محمد عبدالرحمن الحسينان

عبد العزيز محمد خلف الحسيني

عبدالعزيز محمد سعود الوزان

عبدالله روضان عبدالعزيز الروضان

عبدالله محمد عبدالله أبوصليب

عبدالمحسن عادل عبدالله القضيبي

فارس سليمان عبدالله القديفي

فاطمة يوسف عبدالله العميري

فرح عيد شميخ الرشيدي

مبارك عبدالوهاب أحمد السميط

محمد بدر محمد العتيبي

محمد سيد طارق عبدالرحمن الطبطبائي

محمد عبدالله محمد الحسيني

محمد علي صالح الفيص

مرام حمد مشعل الدبوس

مرزوق مشعل مرزوق الصنيدح

مريم سعيد عتيق العنزي

مشاري ناصر إبراهيم الهويدي

مشعل سلطان بداح المطيري

منار حسين عبدالرسول بوفتين

مهدي مصطفى سالم خدادا

موسي لافي موسى المطيري

ناصر فهد مرزوق العازمي

نواف أحمد مبارك الخنه

نوره نايف رجعان العازمي

هلا أنور محمد الهويشل

وضحة عبداللطيف عبدالله الشويب