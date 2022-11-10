جنان بوشهري تسأل الشيتان عن تعيين قياديين في عدد من مؤسسات الدولة

وجّهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن مراسيم تعيين قياديين في عدد من مؤسسات الدولة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

عقد مجلس الوزراء اجتماعية الأسبوعي صباح يوم الاثنين 2022/11/7 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان أن مجلس الوزراء اعتمد مراسيم بتعيين قياديين في عدد من مؤسسات الدولة.

وإذا نهنئ القياديين بتوليهم مناصبهم متمنين لهم التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لهم، فإن فرض الرقابية النيابية على إجراءات التعيين تتطلب توجيه السؤال التالي، للإفادة وتزويدي بالآتي:

1- بناء على المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2022، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل اللجان لاختيار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية، مع بيان جهة عمل كل عضو فيها.

2- حددت المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2018 الشروط والضوابط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاختبار والإجابة لكل قيادي، بالإضافة إلى النموذج الاسترشادي، وبيان تاريخ تسليمه لكل مرشح للتعيين.

3- نصت المادة (30 مكرر) من المرسوم رقم (111) لسنة 2015 بتعديل المرسوم الصادر في أبريل من عام 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على أن يرشح الوزير المختص عدد ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية، يرجى تزويدي بالأسماء الثلاثة المرشحة لكل منصب قيادي التي رفعت من الوزراء المعنيين.

4- نصت المادة المذكورة أعلاه على أن من شروط شغل المنصب أن يقدم المرشح لشغل الوظيفة القيادية تصورا لتطوير العمل، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التصورات التي قدما المرشحون.

5- نصت المادة المذكورة أعلاه على اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل الودرات ومودع ومكان انعقدها والمدة التي خصصت لها، وتزويدي بما يثبت حضور المرشحين للدورات سالفة الذكر واجتيازها.

6- هل استُثني أي قيادي من المذكورين في بيان مجلس الوزراء من شرط توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسمائهم وأسباب استثنائهم لكل منهم على حدة.

7- هل تأكدتم من عدم وجود حالة تعارض مصالح بين هؤلاء القياديين وجهات عملهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.