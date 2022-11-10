«جي إف إتش» تحقق 20.5 مليون دينار أرباحاً صافية في تسعة أشهر

(كونا) – أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية اليوم الخميس، تحقيقها 20.5 مليون دينار كويتي (نحو 62.11 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، إن ربحية السهم بلغت 5.9 فلس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وتأسست المجموعة عام 1999 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2004 ويبلغ رأسمالها المصرح به 2.5 مليار دولار وتعمل في إدارة الثروات والأصول والأسهم الخاصة والتطوير العقاري وتقدم الخدمات المصرفية.