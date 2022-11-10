«ديلي ميل»: بريطانيا تعتقل «كويتي وعراقي» للاشتباه في تهريبهما مهاجرين

ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على رجلين يشتبه في كونهما من الشخصيات «المهمة» في عصابة لتهريب الأشخاص.

واحتجز ضباط من شرطة العاصمة الرجال في مداهمة قبل الفجر في منطقة لندن يوم الأربعاء بناء على طلب السلطات البلجيكية.

وتم القبض على الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 29 و 42 عامًا، للاشتباه في أنهما يساعدان في الهجرة غير القانونية.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين متورطين في تهريب البشر بين بلجيكا والمملكة المتحدة عبر فرنسا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن تحركات لتسليم الرجال إلى بلجيكا بدأت على الفور.

وقالت مصادر إنه يعتقد أن الرجلين المعتقلين «لاعبان مهمان» في عصابة الجريمة المنظمة.

وقال وزير الهجرة روبرت جينريك «هذه العملية تظهر تصميمنا على تفكيك عصابات تهريب البشر التي تنظم الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة».

ويعد التعاون الاستخباراتي الوثيق مع شركائنا الأوروبيين أمرًا حيويًا لمنع العبور غير القانوني وضمان مواجهة أولئك الذين يستفيدون من هذه الرحلات الخطرة عواقب أفعالهم الدنيئة.

وقال مساعد مدير إنفاذ قوانين الهجرة في وزارة الداخلية، ستيفن بلاكويل «نحن ملتزمون بتعطيل نشاط مهربي البشر وسنواصل العمل الجاد مع شركائنا في إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا لتقديمهم إلى العدالة».