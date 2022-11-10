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سفارتنا في الدوحة للراغبين بالسفر إلى قطر: اتباع قوانين الدخول أثناء مونديال 2022

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – دعت سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر جميع المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى دولة قطر لاتباع قوانين الدخول أثناء فعاليات مونديال كأس العالم والتي بدأ تطبيقها من تاريخ 1 نوفمبر 2022.

وقالت السفارة اليوم الخميس، إن قوانين الدخول هي: 1- الدخول إلى دولة قطر مسموح فقط لمن يحمل بطاقة (هيا) مفعله بالباركود (Hayya).

2- يمنع دخول (المركبات) الكويتية والخليجية عن طريق منفذ أبو سمرة البري دون إذن مسبق بعد دفع الرسوم المستحقة لدخول المركبات خلال المونديال والمعلن عنها في بطاقة هيا (Hayya).

3 – تراعى قراءة التعليمات والإجراءات المتبعة من السلطات القطرية والموجودة على المواقع الرسمية القطرية (موقع وزارة الداخلية القطرية).

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على هواتف الطوارئ التالية في حال الاستفسار أو طلب المساعدة: أرقام هواتف الطوارئ لسفارة دولة الكويت في دولة قطر: (97433341200 +) – (97451078337 +) – (97451080921 +) / خط الطوارئ الخاص بالخطوط الجوية الكويتية: (97455513710 +). 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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