محليات

«صفاة المباركية».. أحدث مجمّع تراثي محلي في سوق المباركية يفتح أبوابه قريباً

منذ 37 دقيقة
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(كونا) – في قلب «المباركية» وتحديداً أمام «ساحة الصفاة» يقف أحدث مجمع تراثي محلي «صفاة المباركية»، جامعاً بين الأصالة والحداثة ليكوّن معلماً هندسياً أنيقاً بتصميمه الإسلامي التراثي.

ومول «صفاة المباركية» أحد المشاريع المميزة وأكبرها من حيث المساحة البالغة 12 كيلومتراً مربعاً ويحتوي على 450 وحدة للتأجير، كما يضم متاجر عدة مختلفة وأماكن للترفيه ومطاعم وفندقاً عبر مداخل ومخارج تتيح التنقل بسهولة فيه.

وتم تصميم هذا المجمع التجاري في منطقة حيوية عريقة باعتبارها قبلة للكويتيين والسياح والزائرين، وهو حالياً في مراحله النهائية من التشطيب ليعلن للزوار الافتتاح قريباً والاستمتاع بخدماته.

منذ 37 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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