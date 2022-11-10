عالية الخالد تسأل عن صحة المعلومات المتعلقة بإغلاق كلية الصحة العامة

وجّهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن المعلومات المتعلقة بإغلاق كلية الصحة العامة وتكليف اللجان لتحقيق ذلك.

ونصّ السؤال على ما يلي:

تناقلت وسائل الإعلام معلومات تتضمن توجه جامعة الكويت لإغلاق كلية الصحة العامة وضمها إلى كلية العلوم الطبية المساعدة واتخذت إجراءات وشكلت لجان لتحقيق ذلك، ولما كان لهذا الحدث -إن صح- آثار كبيرة على وضع جامعة الكويت وتصنيفها وعلى أعضاء هيئة التدريس، وعلى طلبة كلية الصحة العامة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل المعلومات المتعلقة بإغلاق كلية الصحة العامة وتكليف اللجان لتحقيق ذلك صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بقرارات إلغاء كلية الصحة العامة والتوصيات المتخذة والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان المكلفة بذلك ومحاضرها والتوصيات الصادرة عنها.

2- ما الأسس والمعايير القانونية والآراء الصادرة من جامعة الكويت والتي تستند إليها لإغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟

3- ما الأسس والمعايير الإدارية والعلمية والدراسات التي تستند إليها جامعة الكويت لإغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟

4- ما أسس ومعايير اختيار أعضاء لجنة ضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟ مع تزويدي بجميع الأعمال التحضيرية اللازمة لذلك ومؤهلات أعضائها الإدارية والعلمية.

5- هل أخذت إدارة جامعة الكويت أو اللجنة المذكورة رأي أي من أعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمراسلات، وبما يثبت طلب رأي أعضاء هيئة التدريس.

6- هل استرشدتم بدراسة احتياجات سوق العمل المتوقعة من تخصصات كلية الصحة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.

7- هل أخذ أحد أعضاء هيئة التدريس تواقيع الطلبة على عريضة ضد عميدة كلية الصحة العامة السابق تطالب إقالته وضم الكلية إلى كلية العلوم الطلبية المساعدة وقيام مجلس الكلية برفع شكوى عليه لمدير الجامعة؟إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي تزويدي بالشكوى وما اتخذته اللجان المختصة في شأنها.

8- ما دور مجلس كلية الصحة العامة في خصوص قرار إغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟

9- هل كلف عميد لكلية الصحة العامة من خارج الكلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى ذكر أسباب ذلك، مع تزويدي بجميع القرارات الخاصة بذلك التكليف.

10- هل صدر تكليف للقيام بأعمال رؤساء الأقسام العلمية في كلية الصحة العامة لأعضاء هيئة تدريس من خارج الكلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي ذكر أسباب ذلك، مع تزويدي بجميع القرارات الخاصة بذلك التكليف وصورة ضوئية من محاضر اجتماع مجلس أقسام كلية الصحة العامة والقرارات الصادرة عنه وجميع المراسلات الموجهة منه ومنها الموجهة إلى إدارة الجامعة في شأن إغلاق كلية الصحة العامة.

11- هل الأخبار المتواترة عن وجود شكاوى وإحالات للتحقيق لأعضاء هيئة التدريس لمجالس تأديب وللنيابة العامة إثر إبداء آراء حول موضوع إغلاق وضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسباب ذلك وصورة ضوئية عن الشكاوى، ومحاضر التحقيق مع القرارات المتخذة بناء عليه.

12- هل الأخبار المتواترة عن صدور قرارات بإحالة عدد من الطلبة للتحقيق في كلية الصحة العامة صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسباب ذلك، ومحاضر التحقيق مع القرارات المتخذة بناء عليها.