مجلس الأمة

لجنتان برلمانيتان تجتمعان اليوم الخميس

منذ ساعة واحدة
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تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعين اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتحدد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع أولويات اللجنة وتناقش بند ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليفها ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال والحضانات بأنواعها والوقوف على مدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون في وزارة التربية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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