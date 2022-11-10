مسؤول أممي: زيارتي للكويت لتسليط الضوء على وضع اللاجئين بالقرن الأفريقي 

(كونا) – قال المبعوث الخاص للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في القرن الافريقي السفير محمد عبدي عافي اليوم الخميس إن زيارته إلى الكويت تعد فرصة لتسليط الضوء على الوضع الإنساني للاجئين والنازحين في القرن الأفريقي.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمبنى الامم المتحدة في ختام زيارته للبلاد التي استمرت ليومين سلط خلالها الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة من الأشخاص المتضررين من موجة الجفاف الشديدة التي تتعرض لها البلدان الواقعة في القرن الإفريقي.

وأوضح عافي أن هذه الزيارة تعتبر فرصة كذلك لاستكشاف الطرق المحتملة لدعم جهود المفوضية في الاستجابة للجفاف من خلال مشاريع مشتركة مع الدول المانحة والقطاع الخاص.

وذكر أنه قام خلال هذه الزيارة بعدة لقاءات مع الهيئات الحكومية الكويتية وشركاء المفوضية من القطاع الخاص بحث خلالها سبل الدعم والتعاون بين الجانبين إلى جانب استعراض آخر المستجدات الإنسانية في منطقة القرن الأفريقي.