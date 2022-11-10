«ميدل إيست آي»: روسيا تنشر 500 مقاتل سوري في أوكرانيا

نشرت روسيا أكثر من 500 مقاتل سوري في أوكرانيا، ينتمون بشكل أساسي إلى وحدات موالية للنظام، لتأدية أدوار غير قتالية، في حماية المنشآت بإقليمي لوغانسك ودونيتسك في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح موقع «ميديل إيست آي» أن المقاتلين ينتمون لمجموعات تدعمها وتدرّبها وتديرها روسيا في القتال ضد قوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية، وتشمل هذه الفرقة 25 قوات المهمات الخاصة، والمعروفة باسم قوات النمر والفيلق الخامس ولواء القدس، وهي مليشيات تتكون في الغالب من فلسطينيين سوريين.

وقال مسؤول في حكومة النظام السوري للموقع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روسيا جندت السوريين، بما فيهم مقاتلون سابقون، من خلال قواتها الخاصة ومجموعة فاغنر، ونقلتهم إلى أوكرانيا.

وأضاف: «حوالي 1000 مقاتل سوري نُقلوا إلى روسيا للتدريب، لكن نصفهم فقط ذهبوا إلى أوكرانيا».

وأشار المسؤول إلى أن المهمة الرئيسية للمقاتلين السوريين هي توفير الأمن والحماية للمناطق التي تديرها «فاغنر» ومقاولون عسكريون آخرون في لوغانسك ودونيتسك، لكن يمكن استدعاؤهم إلى الجبهة للقتال إذا ظهرت حاجة طارئة أو ملحة.