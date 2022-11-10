محليات

وزير الداخلية: حريصون على خلق مناطق ترفيهية تدعم المبادرين من الشباب

منذ 7 دقائق
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(كونا) – أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الخميس، حرص الحكومة على خلق مناطق ترفيهية تحفز المبادرين الشباب وتدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ طلال الخالد خلال جولة تفقدية قام بها وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية إلى مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد (جزيرة السجي) للاطلاع على سير الأعمال فيها، قبل افتتاحها أمام المبادرين قريباً والتي سيتم استغلالها الفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.

وشدد الشيخ طلال الخالد على «الأولوية» التي توليها الحكومة لشريحة الشباب وخلق الفرص أمامهم، وإيجاد بيئة جاذبة لابتكاراتهم إضافة إلى توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.

منذ 7 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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