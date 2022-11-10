وزير الدفاع: الارتقاء بمنظومة العمل الصحي بالقوات المسلحة

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح على حرصه بأن تكون أولى زياراته التفقدية منذ تسلمه مهام منصبه الوزاري لهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وذلك تقديراً منه للدور الكبير والهام الذي تقوم به، والمتمثل في دعم ومساندة المنظومة الصحية في البلاد، معبراً عن فخره واعتزازه بجهود العاملين فيها وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص للوطن، فهم أصحاب المواقف المشهودة والأعمال المتميزة المحمودة، وذلك من خلال تقديمهم لخدمات الرعاية الصحية والطبية بمختلف اختصاصاتها لمنتسبي القوات المسلحة وللمدنيين العاملين بوزارة الدفاع وذويهم.

جاء تصريح وزير الدفاع خلال زيارته التفقدية صباح اليوم لهيئة الخدمات الطبية، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وعدد من قيادات الهيئة، حيث استمع معاليه في مستهل زيارته إلي إيجاز مفصل عن طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم، والدور الذي تقوم به في دعم جهود الدولة بشكل عام وجهود وزارة الصحة بشكل خاص.

وقد نقل وزير الدفاع في كلمة له خلال الزيارة تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، لمنتسبي هيئة الخدمات الطبية على ما يقومون به عملٍ متميز ومشاركةٍ فعالة وجهدٍ وافر يسهم بدوره في رفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

بعد ذلك قام وزير الدفاع بجولةٍ شملت بعض المرافق والوحدات والأقسام الصحية بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة التابع لهيئة الخدمات الطبية، اطلع خلالها على طبيعة سير العمل فيها والمهام التي يقوم بها منتسبو الهيئتين الطبية والإدارية، بالإضافة إلى سلسلة الاجراءات المتبعة ضمن خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها بالهيئة.

وفي ختام زيارته دعا معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح منتسبي هيئة الخدمات الطبية إلى المحافظة على تميزهم وتفوقهم، والسعي دائماً إلى الارتقاء بمنظومة العمل الصحي في القوات المسلحة، والحرص على تنمية خبراتهم العلمية، وتطوير قدراتهم العملية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع للبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.